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Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklentiler doğrultusunda kademeli faiz artırımlarına devam edileceği mesajını vermesinin ardından pozitif seyrederken, bugün Fed'in Bej Kitap Raporu izlenecek.

Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturumda yaptığı sunumda, "Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümüyle birlikte şimdilik en iyi yolun, faiz oranını kademeli yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyor." dedi.

Sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlayan Powell, serbest ticareti destekleyen açıklamalarda bulunmaktan çekinmedi. Tarifelerin karşılıklı yükseltilmesinin hem ABD hem ticaret partnerlerinin ekonomileri için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Powell, prensipte serbest ticaretin iyi olduğunu söyledi.

Çin ile ABD yetkililerinden de "ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 25 Temmuz'da Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile transatlantik ticareti geliştirmeye yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Gelişmeler sonrasında New York borsasında teknoloji şirketleri hisselerindeki yükselişin öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones Sanayi endeksinde yüzde 0,2'lik, Standard & Poor's 500 endeksinde yüzde 0,4'lük artış kaydetti, Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 0,6 değer kazanarak rekor seviyeye ulaştı. Powell'ın ABD ekonomisinin iyi olduğunu belirten açıklamalarından destek bulan dolar endeksi dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95 sınırını aşarken, bugün 95,2 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının kademeli faiz artırımlarına devam edileceği beklentilerini desteklediğini, para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağına dair güçlü bir mesaj alınmadığını belirterek, bu durumun pay piyasalarına pozitif yansıdığını kaydetti. Powell'ın bu akşam ABD Temsilciler Meclisi'nde bir sunum yapacağını anımsatan analistler, Senato'daki sunumun tekrar edileceği için soru-cevap bölümünün önem taşıdığını, ayrıca Fed Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, Brexit'in, AB ile bir anlaşmaya varılmadan gerçekleşmesi durumunda büyük ekonomik sonuçlar doğuracağını ve faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini ifade etti. Pay piyasalarında ise Powell sonrası pozitif bir seyrin hakim olduğu görülürken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dünkü düşüşüne devam ederek 1,16 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Juncker'ın Trump ile görüşeceğini bildirmesinin, ABD ile AB arasında gerilen ilişkilerin düzeltilmesi açısından pozitif algılandığını belirterek, bu durumun Avrupa piyasalarındaki pozitif seyri desteklediğini, bugün ise piyasaların odağında Avro Bölgesi enflasyon verisinin bulunacağını söyledi.

Asya borsalarında ABD tarafındaki pozitif seyir devralınırken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün pozitif sanayi üretim verisi ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle günü yüzde 2,10 artarak 91.629,55 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dolar endeksindeki güçlenmeye karşın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın piyasa ile kurduğu pozitif etkileşim ile dün günü 4,80'den tamamlamasının ardından bugün 4,81 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 92.000 puanın direnç, 88.200 ve 87.500 seviyelerinin ise destek konumunda geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs uluslararası yatırım pozisyonu

11.30 İngiltere, haziran enflasyon

12.00 Avro Bölgesi, haziran enflasyon

15.30 ABD, haziran konut başlangıçları ve inşaat izinleri

21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu

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Küresel piyasalar piyasalar yurt içi piyasalar

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