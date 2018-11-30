Küresel piyasalar, G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışıyla yön bulması beklenirken, bugünkü fiyatlamalarda dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının da etkili olacağı belirtiliyor.

Hem siyaset hem de ekonomi aktörlerinin bugünkü en önemli gündem maddesi olarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 topluluğundan liderlerin katıldığı zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmeler, siyasi ilişkilerin gidişatına ilişkin ipucu vermesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini, görüşmenin gündeminde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.