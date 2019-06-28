Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

Liderlerin yapacağı ikili görüşmelerin, zirvede ele alınacak konuların önününe geçmesi beklenirken, bu kapsamda yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başlanı Şi Cinping arasında ticaret müzakerelerine yönelik gerçekleşmesi öngörülen buluşma yakından takip edilecek.

Japonya Başbakan Şinzo Abe, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderlerini "özgür, adil ve ayrım gözetmeyen" ticareti desteklemek için güçlü bir mesaj vermeye çağırdı.

Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun 3'te ikisini oluşturan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 liderleri, bugün Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi. İki gün sürecek zirve kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda bugün, Japonya'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Trump'ın "Çin'le ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamazsa ek tarife getirebiliriz" tehdidine karşılık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "ABD ile Çin anlaşmasında yolun yaklaşık yüzde 90'ını tamamladık ve bunu tamamlama imkanı var" açıklamasında bulunması, görüşmeye yönelik iyimser ve kötümser senaryo olasılığının yüzde 50 olarak değerlendirilmesini beraberinde getirdi.

Öte yandan dün ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,1 ile beklentinin hafif altında büyürken, bekleyen konut satışları da mayısta yüzde 1,1 yükselerek piyasa öngörülerini aştı. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 10 bin artarak 227 bine yükseldi ve 7 haftanın zirvesine çıkmış oldu.

Veriler sonrasında New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,04 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Dolar endeksinin son 3 işlem gününde 96,0-96,4 bandındaki yatay hareketini sürdürmesi dikkati çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 2 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.