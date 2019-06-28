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Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda bugün, Japonya'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun 3'te ikisini oluşturan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 liderleri, bugün Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi. İki gün sürecek zirve kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak.

Japonya Başbakan Şinzo Abe, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderlerini "özgür, adil ve ayrım gözetmeyen" ticareti desteklemek için güçlü bir mesaj vermeye çağırdı.

Liderlerin yapacağı ikili görüşmelerin, zirvede ele alınacak konuların önününe geçmesi beklenirken, bu kapsamda yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başlanı Şi Cinping arasında ticaret müzakerelerine yönelik gerçekleşmesi öngörülen buluşma yakından takip edilecek.

Trump'ın "Çin'le ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamazsa ek tarife getirebiliriz" tehdidine karşılık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "ABD ile Çin anlaşmasında yolun yaklaşık yüzde 90'ını tamamladık ve bunu tamamlama imkanı var" açıklamasında bulunması, görüşmeye yönelik iyimser ve kötümser senaryo olasılığının yüzde 50 olarak değerlendirilmesini beraberinde getirdi.

Öte yandan dün ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,1 ile beklentinin hafif altında büyürken, bekleyen konut satışları da mayısta yüzde 1,1 yükselerek piyasa öngörülerini aştı. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 10 bin artarak 227 bine yükseldi ve 7 haftanın zirvesine çıkmış oldu.

Veriler sonrasında New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,04 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Dolar endeksinin son 3 işlem gününde 96,0-96,4 bandındaki yatay hareketini sürdürmesi dikkati çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 2 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de ekonominin büyük bir bölümüne ilişkin önemli ipucu veren kişisel tüketim ve gelir harcamaları verilerinin açıklanacağını belirterek, öte yandan yarın gerçekleşecek Trump-Şi görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Avrupa tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğu, avro/dolar paritesinin ise 1,13-1,14 bandındaki hareketini sürdürdüğü görüldü. Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi'nin dün beklentilerin altında kalması sonrası Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 geriledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası para politikalarına yön vermesi açısından kritik önem taşıyan Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da piyasaların yönü açısından önem taşıdığını söyledi.

Asya tarafında, Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, güvenli liman algısıyla dolar karşısında güçlenen yen ülke pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 95.573,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,75-5,79 bandında hareket etmesinin ardından bugün 5,7795 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

11.30 İngiltere, ilk çeyrek büyüme ve cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı enflasyon

15.30 ABD, mayıs kişisel gelir ve tüketim harcamaları

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist G20 Liderler Zirvesi Küresel piyasalar

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