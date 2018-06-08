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Küresel piyasalar, G7 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, G7 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalar yakından takip edilecek.

Son dönemde ülkeler arası ticarete ilişkin korumacılık eğiliminin artması dolayısıyla belirsizlikler artarken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahının azalmasını da beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda Kanada'da toplanan G7 Grubu'nun gerçekleştireceği Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün 2 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 222 bin oldu. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi, dün 93,2 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 93,4 seviyelerinde dengelendi. Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün güne başladığı yüzde 2,99 seviyelerinden 2,88'e kadar gerilerken, bugün yüzde 2,93'ün üzerinde denge buldu. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

Analistler, G7 Liderler Zirvesi öncesi ABD ve diğer ülkeler arasında ticarete ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle risk iştahının azaldığını, bu durumun pay piyasalarında baskı yarattığını belirterek, bugün zirveden gelecek açıklamaların önem taşıdığını, ABD'de açıklanacak toptan eşya stoklarının da takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin temmuz ayında yapılmasını öngören kararı onaylamasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet de bankanın tahvil alımlarını bu yıl sona erdirmeyi gelecek hafta ele alacağını duyurmuştu.

Söz konusu gelişmeler, hem ticarete hem de parasal genişlemenin sona ereceğine ilişkin tedirginlikleri beraberinde getirirken, avro/dolar paritesi yükselişe geçerek dün 1,18'in üzerine çıktı. Gelişmeler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin ihracatta azalmaya işaret ettiğini, sanayi üretiminin ise beklentilerin altında kaldığını belirterek, avro/dolar paritesinin seyri ile G7 Grubu Liderler Zirvesi açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Asya tarafında, Japonya'da bugün açıklanan revize verilere göre, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 daraldı. Çin'de ise mayısta ihracat yüzde 12,6 ve ithalat yüzde 26 artarken, dış ticaret fazlası 24,9 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Açıklanan negatif veriler sonrası Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar verdi. Faiz kararı öncesi dar bantta hareket eden dolar/TL, PPK faiz kararı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 4,58 seviyelerinden 4,4566'ya kadar geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise TCMB faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 2,03'lük kazançla 98.623,65 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün 4,47-4,50 dar bandında hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Bugün Kanada'da başlayacak G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden çıkacak haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğine işaret eden analistler, dolar/TL'deki düşüşün devam edip etmeyeceğinin de yakından izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, finansal yatırım araçlarının getiri oranları

10.00 Türkiye, dış ticaret endeksleri

17.00 ABD, nisan toptan eşya stokları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar

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