Küresel piyasalar, G7 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalar yakından takip edilecek.

Son dönemde ülkeler arası ticarete ilişkin korumacılık eğiliminin artması dolayısıyla belirsizlikler artarken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahının azalmasını da beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda Kanada'da toplanan G7 Grubu'nun gerçekleştireceği Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün 2 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 222 bin oldu. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi, dün 93,2 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 93,4 seviyelerinde dengelendi. Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün güne başladığı yüzde 2,99 seviyelerinden 2,88'e kadar gerilerken, bugün yüzde 2,93'ün üzerinde denge buldu. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.