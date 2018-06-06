Küresel piyasalar G7 zirvesi öncesi karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, cuma günü başlayacak G7 zirvesi öncesinde karışık bir seyir izlerken, ticaret savaşı endişelerinin devam etmesi nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin öneminin arttığı belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dün Dow Jones ve S&P 500 endeksi yatay kapanırken, yüzde 0,41 değer kazanan Nasdaq endeksi 7.638 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizleri ise gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, cuma günü başlayacak G7 zirvesinde özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı ikili görüşme ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydederek, ticaret savaşı endişelerinin devam etmesinin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri genel olarak beklentileri karşılarken, Avro Bölgesi’nde mayıs ayı bileşik PMI, 54,1’le son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Veriler sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazandı, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. İtalya'da ise aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu, Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümetin, Cumhuriyet Senatosu'nda güvenoyu almasına karşın MIB 30 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.