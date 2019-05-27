Küresel piyasalar haftaya sakin başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ABD ve İngiltere'deki resmi tatil dolayısıyla haftaya sakin bir başlangıç yapılırken, hafta genelinde yurt içinde ve ABD'de açıklanacak büyüme verileri öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklaması sonrası artan jeopolitik risklere karşın İran tarafının söylemleri, piyasaların şimdilik çok fazla negatif fiyatlama yapmamasını sağlıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran ile yapılacak bir savaşın kazananının olmayacağını belirterek, "Vicdan sahibi ara bulucular, bu mesajı ABD hükümetine iletti." ifadesini kullandı.

Avrupa tarafında, gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının yankıları takip ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, İngiltere'de Brexit çıkmazı, beklendiği üzere AP seçimlerinde etkisini gösterdi. Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybetti. Avrupa genelindeki sonuçlar da genellikle Avrupa Birliği (AB) karşıtı partilerin oylarını artırdığına işaret ediyor. Analistler, seçim sonuçlarının siyasi gündemi hareketlendireceğini belirterek, ülke bazlı ve AB'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.