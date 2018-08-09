Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı

ABD'de, İran ve Rusya'ya alınan yaptırım kararlarının yanı sıra Çin ile ticaret savaşına ilişkin tedirginlikler devam ederken, haber akışının haftanın ilk yarısında sakin olması piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı İngiltere'nin Salisbury kentinde "Novichok" maddesi ile zehirleme girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Günün ilk saatlerinde yurt dışında, Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması sonrası ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri bekleniyor.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, haftanın ilk yarısında haber ve veri gündeminin sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün hareketlenecek veri takvimine odaklandı.

Avrupa tarafında, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım kararı memnuniyetle karşılanırken, İran'a yaptırımlar konusunda ABD ile Avrupa'nın ayrışması dikkati çekiyor. Dün ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan açıklamada, OECD üyesi ülkelerin geneli, Kanada, İngiltere ve Avro Bölgesi’nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi. Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, devam eden küresel risk iştahı pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin devam etmesini sağladı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Nikkei 225 endeksi yatay seyrediyor.

Artan ticaret savaşı ve yaptırım endişeleri ile ABD'de açıklanan verilerin ardından dün yüzde 3,1 düşen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,4 değer kazandı ve 72,5 dolar seviyesinde dengelendi.