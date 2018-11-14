FİNANS

Küresel piyasalar hareketlenen veri takvimine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar hareketlenen veri takvimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının düşük olması gerektiği konusundaki açıklamaları ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin azalan iyimserliğin etkisiyle petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, pay piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dolar endeksi ise dün 97,7 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 97,0-97,5 bandında dengelendi.

Analistler, Çin ve Avrupa'da açıklanan son makro ekonomik verilerin küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği azalttığını belirterek, İtalya ve Brexit'e ilişkin haber akışının da gündemin öne çıkan maddeleri arasında bulunduğunu ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerden kötü gelirken, Çin'de de perakende satışlar verisinin tahminlerin altında kaldığı görüldü.

Bugün ayrıca İngiltere'de kabinenin, Başbakan Theresa May başkanlığında Brexit anlaşma taslağını görüşmek üzere gerçekleştireceği toplantı ve 2019 bütçesinde revizyona gitmeyen İtalya ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek açıklamalar takip edilecek.

ABD'de dün güne pozitif başlayan pay piyasalarında, ilerleyen saatlerde satış baskısının etkili olması dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,40 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Avrupa tarafında İtalya ve Brexit'e ilişkin endişelere karşın dün borsalarda yükseliş eğilimi gözlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,30, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dün gördüğü 1,1216 ile 17 ayın en düşük seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 1,13 sınırına yükseldi.

Bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler sonrasında kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti, Nikkei 225 endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün döviz kurları yatay seyrini sürdürürken, Borsa İstanbul'da güçlenen alımların etkisiyle yüzde 1,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 92.709 puandan tamamladı.

Analistler, Brexit ve İtalya'ya ilişkin gelişmelerle, yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Brexit konusunda ılımlı anlaşma sinyallerinin piyasaları pozitif etkileyeceğini, aksi durumda başta sterlin varlıklar olmak üzere Avrupa piyasalarında satış baskısının artabileceğine değinen analistler, İtalya'yla ilgili AB'nin vereceği karar ve İtalya'dan gelecek açıklamaların da risk iştahını etkileyeceğini dile getirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

12.30 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi eylül ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsatTÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat
TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekTÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.