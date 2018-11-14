Küresel piyasalar hareketlenen veri takvimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının düşük olması gerektiği konusundaki açıklamaları ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin azalan iyimserliğin etkisiyle petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, pay piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dolar endeksi ise dün 97,7 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 97,0-97,5 bandında dengelendi.

Analistler, Çin ve Avrupa'da açıklanan son makro ekonomik verilerin küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği azalttığını belirterek, İtalya ve Brexit'e ilişkin haber akışının da gündemin öne çıkan maddeleri arasında bulunduğunu ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerden kötü gelirken, Çin'de de perakende satışlar verisinin tahminlerin altında kaldığı görüldü.