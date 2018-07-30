Küresel piyasalar için kritik hafta sakin başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve önemli verilerin açıklanacağı haftaya sakin başladı.

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı salı günü başlayacak ve çarşamba günü sona erecek. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararına ilişkin beklentiler faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olsa da karar metnindeki ifadelerin daha şahin bir tonlamaya dönebileceği öngörüleri ağırlık kazanıyor.

Yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve perşembe günü İngiltere Merkez bankası (BoE) faiz kararı ile hafta boyunca devam edecek veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, küresel ekonomik aktiviteye ilişken iyimserliğin devam etmesi durumunda risk iştahının artabileceği, ancak faizlerdeki yükseliş eğiliminin özellikle borsalar için risk unsuru olduğu ifade ediliyor.

Geçen hafta genel olarak pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi 94-95 bandındaki dalgalı hareketini sürdürdü. Bu hafta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de istihdam raporu gibi kritik verilerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, yurt içinde bugün ekonomi güven endeksi, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu ve cuma günü temmuz ayı enflasyonu takip edilecek.