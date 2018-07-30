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Küresel piyasalar için kritik hafta sakin başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar için kritik hafta sakin başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve önemli verilerin açıklanacağı haftaya sakin başladı.

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı salı günü başlayacak ve çarşamba günü sona erecek. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararına ilişkin beklentiler faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olsa da karar metnindeki ifadelerin daha şahin bir tonlamaya dönebileceği öngörüleri ağırlık kazanıyor.

Yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve perşembe günü İngiltere Merkez bankası (BoE) faiz kararı ile hafta boyunca devam edecek veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, küresel ekonomik aktiviteye ilişken iyimserliğin devam etmesi durumunda risk iştahının artabileceği, ancak faizlerdeki yükseliş eğiliminin özellikle borsalar için risk unsuru olduğu ifade ediliyor.

Geçen hafta genel olarak pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi 94-95 bandındaki dalgalı hareketini sürdürdü. Bu hafta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de istihdam raporu gibi kritik verilerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, yurt içinde bugün ekonomi güven endeksi, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu ve cuma günü temmuz ayı enflasyonu takip edilecek.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan 2'nci çeyrek büyüme verisinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4'ü aştığını belirterek, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam ettiğini, bu hafta açıklanacak verilerin de pozitif görünümü destekleyebileceğini kaydetti.

Geçen hafta genelinde Dow Jones ve S&P 500 endeksi yükseliş kaydederken, cuma günü etkisini artıran kar satışları ile sınırlı düşüşler görüldü. Açıklanan şirket karlarının hisse bazlı hareketleri öne çıkardığı borsalarda, Nasdaq endeksi ise özellikle Facebook gibi teknoloji devi hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle negatif ayrışarak cuma günü yüzde 1,46 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında haftalık getiriler, İngiltere hariç yüzde 2'leri aşarken, avro/dolar paritesi 1,1620 seviyesine geriledi. Parite yeni hafta açılışında Asya piyasalarında 1,1660 seviyelerinden işlem görüyor.

Asya borsaları, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm ortaya koyarken, Altın ve petrol fiyatları da yatay bir seyir izliyor.

Yarın açıklanacak TCMB Enflasyon Raporu'nda, yüzde 8,4 olan yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesinin beklendiğini söyleyen analistler, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın gelecek dönem enflasyon mücadelesine ilişkin yapacağı iletişimin önemli olduğunu dile getirdi.

Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Geçen hafta, yüzde 1,60 değer kazancıyla haftayı 95.585 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin bu hafta yükseliş eğilimini devam ettirebileceğini, teknik açıdan 99.200 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomi güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları

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bist piyasalar

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