Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

ABD'de, geçen hafta karışık bir seyir izleyen piyasalarda, bu hafta, cuma günü açıklanacak eylül ayı istihdam raporu, gündemin en önemli verisi olarak dikkati çekiyor. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan kişisel gelir ve harcama verilerinin beklentiler seviyesinde artması sonrası sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleyen pay piyasaları, haftalık bazda ise karışık bir seyir izledi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı, S&P 500 endeksi ise günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı. Analistler, bu hafta, imalat sanayi PMI ve istihdam raporundaki veriler ile hafta boyunca devam edecek ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yeni haftaya, ABD ile Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı haberi ile başlandığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri akışına odaklanırken, bugün Türkiye ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa tarafında, İtalya'nın ekonomik görünümü ve bankacılık sistemine ilişkin riskler ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, Almanya'da işsizlik yüzde 5,1'e geriledi, İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme yüzde 1,2 ile beklentilerin altında kaldı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ise yıllık yüzde 2,1'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. İtalya'da ise özellikle banka pay piyasalarındaki satış baskılarının etkisiyle MIB 30 endeksi yüzde 3,72 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 52,9'dan 52,5'e gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, geçen hafta genelinde yükseliş eğilimini sürdüren ve haftalık bazda yüzde 2,01 değer kazanarak rallisini üst üste 6'ncı haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,34 değer kaybetse de haftayı 100.000 puanın hemen altında tamamladı ve ekim ayına moralli girdi. Son 6 yıldır ekim aylarında yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul'da, hisse senetleri bu dönemde aylık bazda ortalama yüzde 6 değer kazanmıştı. Bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin önemine dikkati çeken analistler, küresel risk iştahını değiştirecek bir gelişme olmadığı takdirde BIST 100 endeksinde 103.000 ve 105.000 seviyelerinin görülebileceğini söyledi.