Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle karışık ve dalgalı bir seyir izlerken, bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD piyasalarının dün Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olması diğer piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına ve karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Avrupa tarafında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Arjantin ve Rusya borsalarında yükselişler, petrol fiyatında düşüşler görüldü.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve Brexit'e ilişkin gelişmeler piyasaların en önemli gündem maddeleriydi. ECB tutanaklarında, manşet enflasyonun gelecek aylarda yükselmesinin beklendiği belirtilerek, "Avro Bölgesi'nde bazı veriler ve ekonomik araştırmaların beklenenden zayıf olduğu görüldü. TLTRO (uzun vadeli refinansman işlemleri) vadesinin 1 yılın altına inmesi bankaların likidite pozisyonlarını etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinde ise gelecekteki ilişkileri belirleyen taslak belgede uzlaşı sağlanması sterlinin dolar karşısında yüzde 0,8, avro karşısında yüzde 0,6 değer kazanmasını sağladı. AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ve İngiltere arasındaki siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim." ifadesini kullandı.