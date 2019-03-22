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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası karışık seyrini sürdürürken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de Fed kararları sonrası, dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dolar endeksi Fed sonrası oluşan kayıplarının tamamını telafi ederken, açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve Philedelphia Fed iş dünyası görünümü endeksinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

Analistler, Fed'in güvercin tavrının dolar üzerindeki etkisinin çok sınırlı kaldığını belirterek, küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişelerinin doların değer kaybını sınırladığını ifade etti. Piyasalarda Fed'in 2020'de faiz indimi yapabileceğine ilişkin fiyatlamaların pay piyasalarını desteklediğini dile getiren analistler, kısa ve orta vadede ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin yatırımcı kararları üzerinde en önemli belirleyici olacağını söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden Brexit tarihini erteleme kararı çıktı. AB Liderler Zirvesi'nin Brexit oturumunun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, AB Konseyi'nin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme talebini görüştüğü belirtilerek, "AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin, ikinci ihtimal gerçekleşmesi durumunda 12 Nisan'dan önce AB'ye nasıl bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiği kaydedilen bildirgede, "AB Konseyi, İngiltere ve AB arasında 2018 Kasım'da varılan ayrılık anlaşmasının müzakereye açılmayacağını tekrar ifade ediyor." vurgusu yapıldı.

Bu gelişmeler ve İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,88 yükselişle tamamlarken, sterlin/dolar paritesi ise 1,30 sınırından gelen alımlarla toparlayarak 1,3140 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,2 artış ile beklentilerin altında kalması ve 50'nin altındaki seyrini sürdüren imalat sanayi PMI sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, Fed kararları sonrası dün güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, 104.248 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 103.408 puandan tamamladı. Dün 5,4655'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi ocak ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ocak ayı toptan eşya satışları ve stokları

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları

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