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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının genişlemeci adımlarına karşın karışık bir seyir izlerken, yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de geçen hafta Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 bandına çekmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının öngörülenden şahin bulunması piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Cuma günü, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Geçen hafta başında artan ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, ABD ve Çin tarafından gelen haberlerle azaldı. Analistler, Çin yetkililerinin tarım ürünleri konusundaki görüşmelerini planlanandan önce sonlandırmasının küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, buna bağlı olarak altının ons fiyatının 1.510 doların üzerine çıktığını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam etse de Fed'in faiz indirimi ve repo operasyonlarının etkisiyle avro/dolar paritesinin, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,10'un üzerinde tutunması dikkati çekti. Geçen haftanın son işlem gününde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksindeki düşüş ve Almanya'da Üretici Fiyat Enekdeksi'nin beklentilerin altında kalması sonrası DAX endeksi yatay seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

Bugün Asya tarafında veri gündeminin zayıf olmasına karşın ticaret müzakerelerine ilişkin azalan iyimserlikle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, geçen hafta, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışları ile iki haftalık hızlı yükseliş eğilimini sonlandıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,75 değer kaybetti. Endeks, cuma gününü bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 100.237 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,45 artışla 5,7446'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7280 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan zorunlu karşılık adımının piyasalardaki fiyatlama etkisini “nötr” olarak değerlendirirken, bu adımın merkez bankasının rezervlerini olumlu yönde, dolarizasyonu ise azaltıcı yönde etkileyeceğini ifade etti.

TCMB'den cuma akşamı yapılan duyuruda, finansal istikrarı desteklenmek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği belirtilmişti.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, Chicago Fed aktivite endeksi

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

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