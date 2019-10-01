Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Konuyla ilgili gelişmeler gündemi meşgul ederken, gelecek hafta Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesiyle hareketlenecek ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, "Ukrayna görüşmesi" konusunda ifadeye çağırırken, The New York Times gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediği iddia edildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil süreci siyasi endişelere neden olsa da dün yetkililerden gelen açıklamalar, Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa tarafında, İngiltere'de muhalefet partilerinin, hükümetin anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini engellemeye dönük iş birliği müzakereleri devam ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin dün başlayan kongresinden gelebilecek açıklamalar bekleniyor.

İngiltere'de dün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yüzde 1,3 artışla beklentileri aşması ve Avro Bölgesi'nde işsizliğin yüzde 7,4 ile tahminlerin altında kalmasına karşın borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

Japonya'da bugün açıklanan Tankan büyük işletmeler imalat endeksinin beklentilerin üzerine çıkması ve işsizliğin de yüzde 2,2 ile tahminlerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselen banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Endeks, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 105.033 puandan günü tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 5,6489'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6570 seviyelerinde işlem görüyor.