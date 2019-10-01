FİNANS

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil süreci siyasi endişelere neden olsa da dün yetkililerden gelen açıklamalar, Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, "Ukrayna görüşmesi" konusunda ifadeye çağırırken, The New York Times gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili gelişmeler gündemi meşgul ederken, gelecek hafta Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesiyle hareketlenecek ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İngiltere'de muhalefet partilerinin, hükümetin anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini engellemeye dönük iş birliği müzakereleri devam ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin dün başlayan kongresinden gelebilecek açıklamalar bekleniyor.

İngiltere'de dün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yüzde 1,3 artışla beklentileri aşması ve Avro Bölgesi'nde işsizliğin yüzde 7,4 ile tahminlerin altında kalmasına karşın borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

Japonya'da bugün açıklanan Tankan büyük işletmeler imalat endeksinin beklentilerin üzerine çıkması ve işsizliğin de yüzde 2,2 ile tahminlerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselen banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Endeks, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 105.033 puandan günü tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 5,6489'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6570 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, dolar/TL'de 5,65-5,70 bandının takip edildiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldıTEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı
İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumluİSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana’da

'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana’da

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.