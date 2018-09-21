Küresel piyasalar, imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının 49 yılın en düşük seviyesini kaydetmesi ve iş dünyasına ilişkin endekslerin beklentilerin üzerinde artmaya devam etmesi borsada rekorlar getirdi. Çin'in ticaret savaşına ilişkin açıklamalarının iyimser tonda olmasının da desteğiyle pay piyasalarında güçlenen alımlar, Dow Jones endeksinin yüzde 0,95 ve S&P 500 endeksinin yüzde 0,78 primle tarihinin en yüksek kapanışlarını gerçekleştirmesini sağladı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,98 değer kazanarak günü 8.000 puanın üzerinde tamamladı. Artan risk iştahı ile tahvil piyasasında ise satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,10 sınırına kadar çıktı.

Avrupa tarafında, Salzburg'daki Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'nin eleştirilerine ilişkin, "Evet, kaygılar dile getirildi. Ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın, anlaşmasız ayrılık için de hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB’nin tehlikede olduğunu ve derin bir reforma ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Söz konusu gelişmelere karşın artan küresel risk iştahı ve ekonomik verilere ilişkin iyimserlikle avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,9 artarak yaklaşık 2,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1785'e çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.