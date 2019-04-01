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Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek, piyasaların, merkez bankalarına ilişkin teşvik beklentileri ile pozitif seyrettiğini kaydetti. ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemi meşgul ettiğini ifade eden analistler, bu hafta, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri akışının piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD'de cuma günü kişisel gelir ve harcama verilerindeki artışın beklentilerin altında kalması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 primle haftayı 97,3'ten tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,82, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit, gündemin odağındaki yerini korumaya devam ederken, Avrupalı liderlerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptıkları görüşmeler sonrası 9 Nisan'da gerçekleştirilecek AB-Çin zirvesi bekleniyor.

Cuma günü küresel piyasalarda artan risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

İngiliz parlamentosu, geçen haftanın son işlem gününde, Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek kördüğümü çözemedi. Parlamentoda yapılan oylamada, milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması 12 Nisan'a ertelendi. AB Komisyonu, İngiliz parlamentosunun kararının ardından 12 Nisan'daki "anlaşmasız ayrılığın" muhtemel senaryo olduğunu kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor." ifadesini kullandı.

Cuma günü ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındı. İmalat sanayi PMI, Çin'de 50,8'e, Japonya'da 49,2'ye yükselirken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü açıklanan dış ticaret açığındaki azalış, artan küresel risk iştahı ve pay piyasalarında etkisini artıran tepki alımlarıyla yüzde 1,81 yükselen BIST 100 endeksi, haftayı 93.784 puandan tamamladı. Geçen hafta 5,5591'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta, yurt içinde çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin gündemin odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçim sonrası Türkiye'nin yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz bir sürece girdiğini anımsattı.

Özellikle ekonomi yönetiminin atacağı adımların gündemi daha fazla meşgul edeceğine dikkati çeken analistler, yapısal reformların hayata geçirilmesi ile ekonomik aktiviteye ilişkin beklentilerin yükselebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ISM imalat endeksi

17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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