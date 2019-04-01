Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek, piyasaların, merkez bankalarına ilişkin teşvik beklentileri ile pozitif seyrettiğini kaydetti. ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemi meşgul ettiğini ifade eden analistler, bu hafta, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri akışının piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD'de cuma günü kişisel gelir ve harcama verilerindeki artışın beklentilerin altında kalması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 primle haftayı 97,3'ten tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,82, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit, gündemin odağındaki yerini korumaya devam ederken, Avrupalı liderlerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptıkları görüşmeler sonrası 9 Nisan'da gerçekleştirilecek AB-Çin zirvesi bekleniyor.