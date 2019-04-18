Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının şubatta beklentilerin altına gerilemesine karşın pay piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğilimi görüldü. ABD ve Çinli yetkililer ticaret müzakerelerine devam ederken, görüşmelerin mayıs sonuna kadar devam edebileceği söylemleri piyasaların bu konudaki iyimserliğini törpüledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, ABD ile gümrük tarifeleri konusundaki misilleme haberlerine karşın dün borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Avrupa Birliği (AB), dünkü açıklamasında Boeing'e sağlanan desteklemeler nedeniyle ABD'ye 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yapıldığını bildirdi. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,4'te kalırken Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı yüzde 0,5'e revize etti. Bu gelişmelere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti.