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Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri ve yaptırım adımlarının genişleyeceğine ilişkin endişeler pay piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, İngiltere'de Brexit kördüğümünün çözümüne ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki muhaliflerin İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakması yönünde baskıyı artırdığına dair haberler Brexit'e ilişkin belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Çin ve İran tarafından ABD'nin tutumuna ilişkin gelen açıklamalar da ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısını artırırken, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ise piyasalara yeni bir ipucu vermedi.

ABD'de dün açıklanan petrol stokları verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası petrol fiyatları değer kaybederken, azalan risk iştahı nedeniyle tahvil piyasasında etkili olan alışlar faizlerin gerilemesini sağladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.

Ticaret endişeleri ile gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan ham petrol stoklarındaki güçlü artışla düşüşünü hızlandırdı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,7 azalışla 70,9 dolara gerilemesinin ardından bugün Asya piyasalarında 70 dolar sınırına geriledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı özeti ve yoğun veri akışının takip edileceği Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. İngiltere'de Brexit'e ilişkin haber akışı gündemin odağına yerleşirken, bugün ECB'nin toplantı özetinde gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisindeki gerileme sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin devam ettiği ve döviz kurlarının yükseldiği görüldü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kaybederek 83.675 puanla 25 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,7 artışla 6,0946'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1310 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da PMI’lar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı sektörel güven endeksleri

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Almanya'da mayıs ayı Ifo endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları

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bist piyasalar

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