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Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Fed sonrası dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için faiz indirimi sinyali vermesi sonrası dün borsaların büyük çoğunluğunda alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından taraflardan gelen açıklamalar ise jeopolitik risk algısını artırdı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirirken, medyada yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiği iddia edildi.

Bu gelişmeler sonrası güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatı 1.400 doların üzerine çıkarak Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,9740'ı görmesinin ardından yüzde 2 seviyesinde dengelendi. ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla petrol fiyatları da hızlı yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 5 yükselişle 65 doların üzerini test etmesi sonrası 64-65 dolar bandında dengelendi.

Dün ABD'de, Fed toplantısı sonrası etkili olan alımlarla Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İngiltere'deki siyasi belirsizliklere karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yüzde 0,7'ye gerilemesi ve imalat sanayi PMI verisindeki düşüş sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 96.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının tamamını geri vererek, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 94.158 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 azalışla 5,7642'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7760 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed sonrası dolar kurundaki gerileme ve faizlerdeki düşüş eğiliminin pay piyasalarını desteklediğini, ancak jeopolitik riskler ve buna bağlı yükselen petrol fiyatlarının alımları sınırladığını söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını dile getiren analistler, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mayıs ayı 2. el konut satışları

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