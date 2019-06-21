Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Fed sonrası dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için faiz indirimi sinyali vermesi sonrası dün borsaların büyük çoğunluğunda alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından taraflardan gelen açıklamalar ise jeopolitik risk algısını artırdı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirirken, medyada yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiği iddia edildi.

Bu gelişmeler sonrası güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatı 1.400 doların üzerine çıkarak Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,9740'ı görmesinin ardından yüzde 2 seviyesinde dengelendi. ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla petrol fiyatları da hızlı yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 5 yükselişle 65 doların üzerini test etmesi sonrası 64-65 dolar bandında dengelendi.