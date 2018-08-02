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Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası kararlarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası kararlarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısına odaklandı.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini değiştirmezken, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi. Toplantı metninde, "Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor" ifadeleri kullanıldı.

Fed kararı ve Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksinin, temmuzda 58,1’e gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrasında pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Açıklanan bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı borsalarda, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,46 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin genel olarak beklentiler seviyesinde olmasına karşın pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün BoE'nin faiz kararı takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve altın fiyatları yatay bir seyir izlerken, pay piyasalarında sert düşüşler görülüyor. Dün yüzde 3'ün üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizinin Fed kararları sonrasında düşüşe geçmesi ve yüzde 2,99'un hemen altında dengelenmesi dikkati çekerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 2,8 değer kaybetti.

Yurt içinde dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 artışla 97.211 puandan tamamladı. Dün yurt içi piyasaların kapanmasının ardından sığ piyasalarda düşük işlem hacmiyle 5,0150'yi gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,9850 seviyesine geriledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 seviyesinin direnç, 94.200 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

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