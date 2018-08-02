Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası kararlarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısına odaklandı.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini değiştirmezken, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi. Toplantı metninde, "Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor" ifadeleri kullanıldı.

Fed kararı ve Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksinin, temmuzda 58,1’e gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrasında pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Açıklanan bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı borsalarda, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,46 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin genel olarak beklentiler seviyesinde olmasına karşın pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün BoE'nin faiz kararı takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti.