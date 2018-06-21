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Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilere odaklandı.

Dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gerçekleştirdiği panelde konuşan ECB Başkanı Mario Draghi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ticaret savaşına ilişkin endişeleri dile getirmesi dikkati çekti.

Draghi, Avro Bölgesi’nde nominal ücretlerin ve manşet enflasyonun artmaya başladığını vurgularken, “Bütün bunlar, enflasyonun hedefimize yaklaştığına güvenmemizi sağlıyor. Sıkılaşan iş gücü piyasası, yükselen kapasite kullanım oranı, süregelen genişlemeci para politikası ve kaybolan deflasyon ibareleri bu güveni destekliyor” ifadelerini kullanırken, Fed Başkanı Powell ise "Bugün güçlü ekonomi ve dengeli risklerle birlikte politika faizinde süregelen kademeli artırımlarının gerekçesi güçlü ve FOMC üyeleri tarafından genellikle destekleniyor" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası başkanlarından gelen karışık sinyallere karşın dolar endeksi yükseliş eğilimini devam ettirirken, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Dolar endeksi 95,3 ile 17 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün Asya piyasalarında bu seviyeye yakın yatay seyrediyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Nasdaq endeksi ise özellikle Facebook hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarak günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.782 puandan tamamladı.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi yatay bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 düşüş kaydetti.

Bugün Asya'da, yenin dolar karşısında değer kaybetmesinin desteği ile yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2.900 seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 artışla 94.552 puandan tamamladı. Dün 4,7344'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı Philedelphia Fed imalat endeksi

17.30 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

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