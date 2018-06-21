Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı

Draghi, Avro Bölgesi’nde nominal ücretlerin ve manşet enflasyonun artmaya başladığını vurgularken, “Bütün bunlar, enflasyonun hedefimize yaklaştığına güvenmemizi sağlıyor. Sıkılaşan iş gücü piyasası, yükselen kapasite kullanım oranı, süregelen genişlemeci para politikası ve kaybolan deflasyon ibareleri bu güveni destekliyor” ifadelerini kullanırken, Fed Başkanı Powell ise "Bugün güçlü ekonomi ve dengeli risklerle birlikte politika faizinde süregelen kademeli artırımlarının gerekçesi güçlü ve FOMC üyeleri tarafından genellikle destekleniyor" şeklinde konuştu.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilere odaklandı.

Merkez Bankası başkanlarından gelen karışık sinyallere karşın dolar endeksi yükseliş eğilimini devam ettirirken, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Dolar endeksi 95,3 ile 17 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün Asya piyasalarında bu seviyeye yakın yatay seyrediyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Nasdaq endeksi ise özellikle Facebook hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarak günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.782 puandan tamamladı.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi yatay bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 düşüş kaydetti.

Bugün Asya'da, yenin dolar karşısında değer kaybetmesinin desteği ile yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2.900 seviyesinde dengelendi.