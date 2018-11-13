FİNANS

Küresel piyasalar İtalya'nın bütçesine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

Analistler, Hazine'nin dünkü tahvil ihraçlarını başarıyla tamamlamasının ardından bugün de 2 yıllık tahvil ihalesinin gerçekleştirileceğini belirterek, ihalelerde borçlanmanın oldukça düşük tutulmasının, iktisadi faaliyeti destekleyecek bir adım olduğunu kaydetti

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda negatif bir seyir izlenirken, bugün İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na sunması beklenen nihai bütçe taslağı takip edilecek.

AB Komisyonu'nun, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesinin ardından verilen süre bugün doluyor. İtalya'nın yeniden hazırlanmış nihai bütçe taslağını bugün Brüksel’de sunması beklenirken, Avrupa'da Brexit ile ilgili tedirginlikler de devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından dün yapılan açıklamada, İngiltere ile birlik arasında devam eden Brexit müzakerelerinde, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusunun çözülemediği için henüz anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Bu gelişmelerle, avro/dolar paritesi 1,1216 ile yaklaşık 17 ayın en düşük seviyesine kadar gerilerken, küresel risk iştahında da belirgin bir azalma gözlendi.

Küresel piyasaların yönü üzerinde etkili bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının daha düşük olması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla Brent petrolün varil fiyatının 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 69 dolara gerilemesi oldu.

Analistler, bu gelişmelerin neden olduğu tedirginlikler, enerji devi şirket hisselerinin negatif seyri, teknoloji şirketlerinin büyümesinin yavaşlayacağına ilişkin yorumlar ve yükseliş eğilimindeki faizlerin pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,32, S&P 500 endeksi yüzde 1,97 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,78 değer kaybederken, dolar endeksi 97,6 ile 17 ayın zirvesine çıktı.

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti.

Avrupa ve ABD piyasalarındaki negatif seyrin Çin hariç Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,38, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın ekonominin yeniden dengelenme sürecini destekleyen gelişmeler ve açıklanan verilerle Türk lirası pozitif bir seyir izledi, pay piyasalarında ise dünya borsalarına paralel düşüşler görüldü. Dün açıklanan cari işlemler dengesinin, ağustos ayından sonra eylülde de fazla vermesinin ardından dolar/TL günü yüzde 0,2 azalışla 5,4636'dan tamamladı, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,50 değer kaybederek 91.445 puana geriledi.

Analistler, Hazine'nin dünkü tahvil ihraçlarını başarıyla tamamlamasının ardından bugün de 2 yıllık tahvil ihalesinin gerçekleştirileceğini belirterek, ihalelerde borçlanmanın oldukça düşük tutulmasının, iktisadi faaliyeti destekleyecek bir adım olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ekonomik göstergeler açısından yumuşak karnı olarak değerlendirilen cari açıktaki azalışın, ağustos ve eylülden sonra ekimde de devam edeceğine yönelik beklentilerin de Tük lirasını desteklediğini dile getiren analistler, Avrupa'daki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının seyrinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, İtalya ve Brexit'e ilişkin tedirginliklerin azalması durumunda Türk lirasının pozitif seyrinin güçlenebileceğini ifade ederek, dolar/TL'nin 5,50'nin altında kaldığı sürece 5,10 seviyesinin gündemde olacağını, BIST 100 endeksinde ise 91.200 ve 90,000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.30 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW endeksleri

22.00 ABD, ekim ayı bütçe dengesi

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