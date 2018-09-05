Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısı ve dünya kamuoyundan gelen açıklamaların ardından jeopolitik gelişmelere odaklandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçakları çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmaya devam ederken, dünya kamuoyundan gelen tepkiler, bölgedeki gerilimin artabileceği endişelerine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İdlib'de kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini kaydederek, "Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili gelişmelerle piyasalardaki risk iştahının azaldığı ve pay piyasalarının negatif bir seyir izlediği görülürken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95,5'i test etti.