FİNANS

Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 09:06 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve Brexit süreci yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalaması sonrası taraflardan gelen açıklamalar, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündemini meşgul ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Trump'ın kararını, Türkiye ve Arap Birliği sert bir şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadelerini kullandı.

Brexit konusunda ise İngiltere'deki kördüğüm hala çözülemedi. İngiliz parlamentosu, dün yapılan oylama sonucunda parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten bir günlüğüne alırken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

İngiliz parlamentosunda, hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi de yapılan oylamada 300'e karşı 327 oyla kabul edildi. Kabul edilen teklife göre milletvekilleri Çarşamba günü Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacaklar. Oylanacak seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit'in iptalinin de bulunması bekleniyor. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor. Normal koşullarda önerge ve tekliflerin hükümetler üzerine yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Analistler, önergelerle birlikte fikir ayrılıklarının belirginleşeceği ve hükümetten İstifaların artmasının söz konusu olabileceğini belirterek, Başbakan Theresa May'in de koltuğunun sallanacağını kaydetti.

Bu gelişmeler takip edilirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise sınırlı yükselişle 1,13'ün hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya'da, özellikle Japonya borsasında dünkü sert düşüşün ardından etkisini artıran alımlarla hızlı bir tepki yükselişi görülüyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşünü sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 azalışla 99.326 puandan tamamladı. Dün hızlı bir şekilde değer kaybeden dolar kuru ise 5,5503'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5760 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün, yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise jeolopitik gelişmelerin yanı sıra Almanya ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200'ün destek, 101.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed imalat endeksi

17.00 ABD, mart ayı tüketici güven endeksi

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldıKanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
BMD/Öncel: Kiralarda KDV ve stopaj indirimi 40 bin genci iş sahibi yaparBMD/Öncel: Kiralarda KDV ve stopaj indirimi 40 bin genci iş sahibi yapar
Ekonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyorEkonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Oraya akın ettiler! Otellerin hepsi doldu

Oraya akın ettiler! Otellerin hepsi doldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BMD/Öncel: Kiralarda KDV ve stopaj indirimi 40 bin genci iş sahibi yapar

BMD/Öncel: Kiralarda KDV ve stopaj indirimi 40 bin genci iş sahibi yapar

Ekonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyor

Ekonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Küresel Para Haftası Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı

Küresel Para Haftası Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı

İş Bankası Müzesi’nden Milli Mücadele'nin 100. Yılında “İstiklal” sergisi

İş Bankası Müzesi’nden Milli Mücadele'nin 100. Yılında “İstiklal” sergisi

Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül

Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.