Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve Brexit süreci yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalaması sonrası taraflardan gelen açıklamalar, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündemini meşgul ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Trump'ın kararını, Türkiye ve Arap Birliği sert bir şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadelerini kullandı.

Brexit konusunda ise İngiltere'deki kördüğüm hala çözülemedi. İngiliz parlamentosu, dün yapılan oylama sonucunda parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten bir günlüğüne alırken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.