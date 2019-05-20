Küresel piyasalar, jeopolitik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret hamlelerinin yanı sıra Körfez'de artan gerilim nedeniyle jeopolitik gelişmelere de odaklandı.

ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar, bölgenin bir süre daha risk unsuru olarak öne çıkacağına işaret ediyor.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir tehdide güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında 4 ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaşanan gelişmeler üzerine Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etti.