Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle diğer piyasalarda sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

ABD'de dün yarım gün işleme açık olan piyasalarda negatif bir seyir izlendi. Ülkenin en büyük iş dünyası örgütü olan ABD Ticaret Odası’nın, Amerikan halkını, Trump’ın tarifelerine karşı ellerinden geleni yapmaya çağırması, ticaret savaşı endişelerinin artmasına neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 94,7'ye geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 düşüş kaydetti. ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatan analistler, ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle hazırlanan Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin raporda, ekonomik görünümde aşağı yönlü risklerin baskın olduğu, siyasi gerginlikler ve korumacılığın yukarı yönlü eğilimi zayıflatabileceği belirtildi.