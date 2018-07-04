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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle diğer piyasalarda sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

ABD'de dün yarım gün işleme açık olan piyasalarda negatif bir seyir izlendi. Ülkenin en büyük iş dünyası örgütü olan ABD Ticaret Odası’nın, Amerikan halkını, Trump’ın tarifelerine karşı ellerinden geleni yapmaya çağırması, ticaret savaşı endişelerinin artmasına neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 94,7'ye geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 düşüş kaydetti. ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatan analistler, ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle hazırlanan Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin raporda, ekonomik görünümde aşağı yönlü risklerin baskın olduğu, siyasi gerginlikler ve korumacılığın yukarı yönlü eğilimi zayıflatabileceği belirtildi.

Dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından avro/dolar paritesi 1,1670 seviyelerine çıkarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı.

Çin Merkez Bankası'nın yuanı ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuanda dengelenme görülürken, Şanghay bileşik endeksindeki değer kayıplarının devam etmesi dikkati çekiyor. Dolar/yuan paritesi dünkü yüzde 0,4'lük düşüşün ardından bugün de yüzde 0,1 gerileyerek 6,63'e indi. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa karşın Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin, haziran da yıllık yüzde 15,39 ile beklentilerin belirgin şekilde üstünde gelmesinin ardından döviz kurları yükseldi, BIST 100 endeksi değer kaybetti. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,19 azalışla 96.588 puandan kapandı. Dolar/TL, dün yüzde 1,2 yükselişle günü 4,6725'ten tamamlaması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 4,6730'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin destek 97.700 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru

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