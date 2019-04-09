Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini gümrük tarifeleri ile ilgili uyardığı haberleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği törpüledi. Trump yönetiminin AB'yi yeni gümrük tarifeleri ile tehdit ettiği yönündeki haberler sonrası piyasalarda risk iştahı azalırken, bugün Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısı ve politik gelişmeler takip edilecek.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,10 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu 2.896 puana taşıdı.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümünün nasıl çözüleceği tartışmaları devam ediyor. İngiltere'nin Brexit için erteleme talebinin, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in desteğini arıyor. Brexit anlaşmasına parlamentoda verilen ret kararları, yatırımcılardaki endişeleri artırırken, belirsizlikler İngiltere'de yatırımların ertelenmesine, hizmet, inşaat ve imalat sektörlerinin ivme kaybetmesine neden oluyor.