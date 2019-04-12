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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD’de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin ekonomik aktivitenin sert bir şekilde yavaşlayacağı endişelerinin azaldığını belirtmesi ve dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 1969'dan bu yana ilk kez 200 binin altına gerilemesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, S&P 500 endeksi günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer tarafından yürütülen ticaret müzakereleri konusunda yeni bir açıklama gelmemesinin risk iştahını azalttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile de müzakerelere başlamak istediği yönündeki haberlerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit’in ertelenmesi sonrası piyasalarda sakin bir seyir izleniyor. Dün Almaya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,3'te kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 geriledi.

Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşarak Brexit tarihini erteleyen İngiltere’yi toplumsal ve siyasi bölünmüşlük nedeniyle "hararetli" bir yaz beklediğini ifade eden analistler, İngiltere Başabakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasını mayısta parlamentodan geçirip 1 Haziran'da AB'den resmen ayrılmak istediğini söyledi.

Analistler, anlaşmanın tekrar parlamentodan geçmemesi halinde ülkeyi yeni referandum, erken seçim veya Brexit'in iptali seçeneklerinin beklediğini belirtti.

Bugün Asya pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatının dünkü hızlı düşüşü sonrası bugün 1.293 dolar seviyesinde dengelendiği görüldü. Ons altın, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.307 doların üzerini test etmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek, günü yüzde 1,2 azalışla 1.292,5 dolardan tamamlamıştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,97 değer kaybeden BIST 100 endeksi günü 96.073 puandan tamamladı. Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 5,7355'ten kapatan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, döviz kurlarındaki yükselişin pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500'ün destek, dolar/TL'de ise 5,80’in direnç konumunda olduğunu bildirdi. Yurt dışında ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine değinen analistler, bugün veri takviminde Avro Bölgesi sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro bölgesi şubat ayı sanayi üretimi endeksi

15.30 ABD, mart ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksleri

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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