Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD’de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin ekonomik aktivitenin sert bir şekilde yavaşlayacağı endişelerinin azaldığını belirtmesi ve dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 1969'dan bu yana ilk kez 200 binin altına gerilemesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, S&P 500 endeksi günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer tarafından yürütülen ticaret müzakereleri konusunda yeni bir açıklama gelmemesinin risk iştahını azalttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile de müzakerelere başlamak istediği yönündeki haberlerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit’in ertelenmesi sonrası piyasalarda sakin bir seyir izleniyor. Dün Almaya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,3'te kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 geriledi.