FİNANS

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar haftayı karışık bir görünümle kapatmaya hazırlanırken, "ticaret savaşı" endişeleri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

ABD ve Avrupa borsaları dün değer kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından Çin'de yuan ve pay piyasaları değer kaybediyor.

Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin aldığı kararın Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarını kapsayacağı yorumları ile yükselişini hızlandıran dolar/yuan paritesi bugün de yüzde 0,4 artarak 6,9100 ile yılın zirvesine çıktı.

ABD'den gelen haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gündemin odağına yerleşen ABD-İran geriliminde ise dün İran'dan gelen açıklamalar takip edildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimin iki taraf için intihar olduğunu ancak Washington'la nükleer müzakere ihtimalinin olmadığını söyledi.

Dün ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerde ise haftalık işsizlik başvuruları tahminlerin altında kalırken, inşaat izinler öngörülerden fazla arttı. Konut başlangıçları ise yüzde 5,7 yükselmesine karşın beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,84, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Avrupa tarafında, hafta başından bu yana düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, dün de yüzde 0,25 azalışla 1,1180'e geriledi. Değer kaybeden avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükseliş kaydetti.

İngiltere’de, mayıs ayının ikinci yarısıyla birlikte Brexit'e ilişkin haber akışının arttığı görülüyor. İngiltere’de Başbakan Theresa May’in haziranın ilk haftasında Avrupa Birliği ile varılan ayrılık anlaşmasını tekrar oylamaya sunacağı ve kaybetmesi durumunda partisinden istifa edeceği haberleri gündemin odağına yerleşti. Sterlin/dolar paritesi haberlerle değer kaybını devam ettirerek 1,2783 ile 3 ayın en düşüğe geriledi.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise ABD'nin Huawei konusunda attığı adımların negatif etkisiyle yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD'den gelen açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi. Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine uygulanan vergiyi artırarak, Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalış olduğunu ifade eden Trump, artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirilmesinin uygun olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte, Trump, daha önce üzerinde çalıştığını söylediği ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılması kararını da imzaladı. Türkiye'nin GTS programından yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne çıktığını vurgulayan Trump, söz konusu kararın 17 Mayıs 2019'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Türkiye'nin 1975'te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. ABD'nin Türkiye'den GTS kapsamı ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.

Bu gelişmelerle Asya piyasalarında yükselişe geçen dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,5 artışla 6,0760 seviyesinde işlem görüyor. Dün 88.500 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, satış baskısının artması ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 87.204 puandan tamamladı.

Analistler, Trump'ın kararlarının hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, genel trendi değiştirecek bir gelişme olmadığını ifade etti. Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttıDeloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı
Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştıYabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı

Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı

Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı

Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı

Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.