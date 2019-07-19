Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de Fed üyelerinin konuşmalarının ardından 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminin 50 baz puan olacağına ilişkin beklentiler artarken, pay piyasaları pozitif seyretti. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini hızlandırarak dün yüzde 0,52 azalışla 96,74 seviyesinden günü tamamladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri ise petrol ve altın fiyatlarını yükseliş yönünde etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda birkaç kez uyarılmasına rağmen USS Boxer amfibik saldırı gemisine 900 metre kadar yaklaşan İran'a ait insansız hava aracını "savunma amaçlı" düşürdüklerini açıkladı. İran yetkilileri ise bu açıklamayı doğrulamadı. Bu gelişmenin ardından altının ons fiyatı 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini görürken Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar sınırına çıktı.