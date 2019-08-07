Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

ABD'nin Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etmesi sonrası piyasalardaki sert satışlar, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesiyle karışık bir seyre dönüştü. Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının arz-talep dengesi ile oluştuğunu ve çok büyük oranlı zayıflamaya izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gerileyişini sürdürerek, yüzde 1,6580 ile Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,69 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da Ağustos 2017'den bu yana en hızlı artışını gerçekleştiren fabrika siparişleri verisine karşın pay piyasalarında azalan risk iştahı ve siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.