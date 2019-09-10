Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair haberler ve Brexit gelişmeleri ile dün gözlenen karışık seyrin, veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla bugün de sürmesi bekleniyor.

Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, gelecek hafta da ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankaları toplantıları öncesinde "bekle-gör" temasının öne çıktığı gözleniyor.

Dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile fikri mülkiyet konusunda en azından kavramsal bazda anlaşıldığını açıklarken, Çin tarafı ise gümrük vergilerinde gevşemeye gidilmesi durumunda ABD'den daha fazla tarım ürünü alabileceğini bildirdi.

Öte yandan ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalmasının ardından, altının onsu düşüşünü 4'üncü güne taşıyarak analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1.500 doların altına indi ve 1.486,60 dolarla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.