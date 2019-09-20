Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları sonrası karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün tüketici güveni ve Yurt Dışı Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının neredeyse tamamı eylül ayı toplantılarını tamamlarken, genişlemeci para politikalarının devam etmesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesi dikkati çekti.

Dün İngiltere, Japonya ve Güney Afrika merkez bankaları faizlerde değişikliğe gitmezken, Brezilya ve Hong Kong merkez bankaları ise politika faizlerini düşürdü.

ABD, Suudi Arabistan ve İran arasında artan gerilim ve ticaret savaşı endişeleri ile küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar, borsalardaki alımları sınırlayan en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dün yayımladığı "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle dünya ekonomisi için büyüme tahmini 2019 için yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a, 2020 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3'e düşürüldü.