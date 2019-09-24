Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları toplantılarının gündemin odağında yer aldığı geçen haftanın genelinde negatif seyreden borsalar, bu hafta açıklanan makroekonomik veriler ve ticaret gelişmelerine bağlı olarak karışık bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan eylül ayı imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Analistler, dün ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası akşam saatlerinde taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların risk iştahını artırabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki söylemleri nedeniyle makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin de arttığını ifade etti.