Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, Rusya ile varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azalmasının TL varlıkları desteklemesi bekleniyor.

ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Brexit belirsizliğinin sürmesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret eden veriler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Analistler, ticaret müzakereleri, Brexit ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını ifade etti.

ABD'de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Pay piyasaları kapandıktan sonra İngiltere'den gelen haberler, Brexit belirsizliğini artırırken, sterlinin dolar karşısında 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 0,7 gerilemesine neden oldu.