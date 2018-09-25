Küresel piyasalar, liderlerin açıklamalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmalar küresel piyasaların odağında yer alıyor.

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Genel Kurul konuşması ve görüşmeleri de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD-Çin ticaret savaşında atılan son adımların ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İran yaptırımları ile ilgili açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, liderlerden gelecek açıklamaların küresel risk iştahını doğrudan etkileyebileceğini belirterek, bugün başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yarın açıklanacak kararlarının da beklendiğini kaydetti.

ABD'de dün pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Fed'in politika faizini yarın 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, buna bağlı olarak ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 3,10 seviyelerinde dengelendi.