Küresel piyasalar makroekonomik verilere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün ve yarın ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, jeopolitik gerilimin azalmasına karşın pay piyasalarının genel olarak negatif bir seyir izlediği görülüyor.

Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentini vurmasıyla artan jeopolitik gerilim, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da dünya borsalarındaki negatif seyir birkaç endeks dışında dün de devam etti. Dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye ile ilgili İstanbul’da zirve yapılması konusunda Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın ortak anlayışa sahip olduğunu bildirdi.

Küresel piyasaların en önemli gündemi olan gelişmekte olan ülke piyaslarındaki negatif seyir de sakinleşmiş görünüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un, Arjantin'in "B" olan kısa dönem kredi notunu "negatif izlemeden" çıkardığı açıklamasıyla Arjantin’de Merval endeksi yüzde 4,14 değer kazanırken, Arjantin pesosu, Endonezya rupisi, Brezilya reali ve Türk lirasının dolar karşısında sınırlı da olsa toparlanması dikkati çekti. Dolar/TL dün 6,7255'i görmesinin ardından düşüşe geçerek 6,60 seviyelerinde dengelendi.