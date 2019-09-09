Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyretmesinin ardından 2 haftalık dönemde gerçekleştirilecek merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, gelecek hafta da ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacak ticaret müzakereleri nedeniyle piyasalarda etkili olan iyimser havanın, merkez bankalarının genişlemeci adımlara devam edeceği beklentisiyle devam etmesi bekleniyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisi tahminlerin altında kalırken, ortalama saatlik kazançların beklentilerin üzerinde artması piyasa fiyatlamaları açısından dengeleyici oldu. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 geriledi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un parlamentodaki adımları Brexit ya da erken seçim konusunda bir sonuca varamazken, hükümetten bir bakan daha istifa etti. Geçen hafta Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson'ın kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından Çalışma Bakanı Amber Rudd da 21 milletvekilinin Muhafazakar Parti'nin parlamento grubundan ihraç edilmesini gerekçe göstererek istifa etti.