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Küresel piyasalar NATO zirvesine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar NATO zirvesine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar günün ilk saatlerinde ABD'den gelen, 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi getirileceği açıklaması ile negatife dönerken, yatırımcılar bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak NATO zirvesine odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı. Ticaret savaşının büyüyeceğine ilişkin endişelerle bugün Asya piyasaları negatif bir seyir izlerken, ABD'de vadeli işlemlerde endeks kontratlarının yüzde 1'e yakın değer kaybettiği görülüyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, konuyla ilgili açıklamasında "Çin, ABD'ye 34 milyar dolarlık Amerikan ürününe tarife getirerek misilleme yaptı ve 16 milyar dolarlık ürüne daha tarife uygulamakla tehdit etti. Başkan Trump, Çin'in hiçbir uluslararası yasal dayanağı ve açıklaması olmayan bu misillemesine karşılık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 vergi konulmasına ilişkin süreci başlatma talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin adımların sıklaştığı ve buna bağlı olarak endişelerin arttığı dönemde, bugün başlayacak NATO zirvesinin öneminin arttığını kaydetti. NATO zirvesine katılacak olan Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, veri takviminde de ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın, bugün NATO ile ilgili yaptığı açıklamalarla, sadece ticaret savaşı değil NATO ile ilgili tedirginliklerin de artabileceğine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirvedeki görüşme ve açıklamaların izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Dün ABD pay piyasalarında yükselişler görülürken, dolar endeksi 94,0-94,5 dar bandında yatay seyretti. Avrupa tarafında ise Avro Bölgesi Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi'ndeki azalışa ve İngiltere'de Brexit ile ilgili istifalara karşın borsaların yükseliş eğilimini koruması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan ÜFE'nin yıllık yüzde 2,8'e yükselmesi sonrasında, artan ticaret savaşı tedirginliklerinin etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinin değer kaybı yüzde 2'yi aştı.

Yurt içinde, dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışların etkisiyle tarihinin en yüksek günlük işlem hacmine ulaşan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 3 azalışla 96.275 puandan tamamladı. Dün 4,7078'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7205 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanacak cari işlemler dengesinde artan turizm gelirlerinin etkisinin görülmeye başlanabileceğini ifade eden analistler, bugün NATO zirvesinde Başkan Erdoğan'ın, Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacağı, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacağını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentisi 5,5 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 53,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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