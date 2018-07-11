Küresel piyasalar NATO zirvesine odaklandı

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, konuyla ilgili açıklamasında "Çin, ABD'ye 34 milyar dolarlık Amerikan ürününe tarife getirerek misilleme yaptı ve 16 milyar dolarlık ürüne daha tarife uygulamakla tehdit etti. Başkan Trump, Çin'in hiçbir uluslararası yasal dayanağı ve açıklaması olmayan bu misillemesine karşılık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 vergi konulmasına ilişkin süreci başlatma talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı. Ticaret savaşının büyüyeceğine ilişkin endişelerle bugün Asya piyasaları negatif bir seyir izlerken, ABD'de vadeli işlemlerde endeks kontratlarının yüzde 1'e yakın değer kaybettiği görülüyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin adımların sıklaştığı ve buna bağlı olarak endişelerin arttığı dönemde, bugün başlayacak NATO zirvesinin öneminin arttığını kaydetti. NATO zirvesine katılacak olan Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, veri takviminde de ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın, bugün NATO ile ilgili yaptığı açıklamalarla, sadece ticaret savaşı değil NATO ile ilgili tedirginliklerin de artabileceğine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirvedeki görüşme ve açıklamaların izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Dün ABD pay piyasalarında yükselişler görülürken, dolar endeksi 94,0-94,5 dar bandında yatay seyretti. Avrupa tarafında ise Avro Bölgesi Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi'ndeki azalışa ve İngiltere'de Brexit ile ilgili istifalara karşın borsaların yükseliş eğilimini koruması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı.