Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün genel olarak negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün, siyasi ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde dünya borsalarında genel olarak negatif bir seyir izlenirken, ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin gelişmeler ve İtalya'da hükümet belirsizliği piyasaların gündemini meşgul etmeye devam etti.

ABD ve Kuzey Koreli yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması muhtemel zirveye ilişkin görüşmeleri devam ederken, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de zirveye katılabileceği belirtildi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasındaki hükümet kurma girişiminin çökmesinin ardından hükümeti kurma görevini eski IMF Türkiye Masası şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’ye verdi. Hükümet güven oyu alabilirse erken seçim 2019’da, alamazsa ağustos sonrasında yapılacak.