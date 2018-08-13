FİNANS

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, hafta genelinde yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise 96,4 ile 5 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Cuma günü ABD'de açıklanan enflasyon yüzde 2,9 ile beklentiyi karşılarken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,4 ile 2008 Eylül’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Verinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 değer kaybetti. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak veriler arasında, çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Avrupa tarafında, avrodaki değer kaybına karşın cuma günü borsalarda sert düşüşlerin etkili olduğu görüldü. Avro/dolar paritesi, Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 1,14'ün altına gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,97 değer kaybetti.

Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,31 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 değer kaybıyla 94.940 puandan tamamladı. Geçen hafta 6,4138'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,65 seviyesinde dengelendi.

Döviz kurlarındaki yükselişler sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) hamleler geldi. Dün akşam BDDK, yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de bu sabah zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin adımlarının Türk lirasına spekülatif atakları sınırlamayı ve bankaların likidite sorunu yaşamamasını sağlayacağını belirterek, alınan kararların Türk lirası üzerindeki satış baskısını azaltacağını dile getirdi.

Bu hafta yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi endeksleri ile Avrupa'da büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analister, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 ve 98.700 seviyelerinin direnç, 93.600 ve 92.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Merkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiMerkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi
Merkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktırMerkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi

Merkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi

Merkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır

Merkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı

1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı

CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.