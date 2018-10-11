Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD pay piyasalarından başlayarak genele yayılan satış baskısı ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin enflasyon, Türkiye'nin cari işlemler dengesi verileri takip edilecek. ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalırken, azalan risk iştahı ve kar satışlarının New York borsasında sert düşüşlere neden olduğu görüldü. ABD yönetiminin, Amerikan teknolojilerini korumak adına yabancı yatırımlara yeni kısıtlamalar getireceğini açıklaması, ticaret savaşı endişelerinin artmasına neden oldu. Azalan risk iştahının yatırımcıları güvenli liman olarak görülen tahvil piyasasına yönlendirmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,25'lerden yüzde 3,15'e kadar geriledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,15, S&P 500 endeksi yüzde 3,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,08 değer kaybederek yaklaşık 8 ayın en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Piyasalardaki sert düşüşü değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, yatırımcıların azalan risk iştahından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadelerini kullandı.

Avrupa piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,21, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise Trump'ın açıklamalarının doları zayıflatması ile yükseliş eğiliminde hareket ederek 1,1550'ye çıktı. Dün ABD ve Avrupa piyasalarındaki satış dalgası, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Japonya'da açıklanan ÜFE, yıllık yüzde 3 artış ile beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Yurt içinde azalan küresel risk iştahının etkisiyle dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,37 azalışla 94.441 puandan tamamlarken, Türk lirası (TL), dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sınırlı da olsa sürdürdü. Dolar/TL, dün yüzde 0,41 azalışla 6,0771'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0650 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin yanı sıra dünkü düşüşle birlikte tekrar gündeme gelen oynaklık endeksinin (VIX) seyrinin takip edileceğini bildirdi. VIX endeksi, dün 15,8 seviyesinden 23 sınırına kadar çıktı.