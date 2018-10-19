Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, bugün Çin' de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği de azalttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün yayımlanan toplantı tutanaklarının faiz artırımına ilişkin beklentileri yükseltmesi sonrası küresel piyasalarda azalan risk iştahı son iki işlem gününde pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. Avrupa Birliği liderler zirvesinden Brexit ile ilgili somut bir açıklama gelmemesi ve İtalya'ya ilişkin endişeler satışları beslerken, bugün Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile beklentilerin altında kalması da ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği törpüledi.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 210 bine gerilemesine karşın azalan küresel risk iştahı ile Dow Jones endeksi yüzde 1,27, S&P 500 endeksi yüzde 1,44 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görüldü. AB liderler zirvesi dün sona ererken, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, "İtalya'nın bütçesi diğer ülkelerle aynı biçimde değerlendirilecek. Burada İtalyan hükümetinden ilave bilgiler isteyebileceğimiz 5-6 husus var" ifadelerini kullandı.