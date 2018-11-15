Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Dün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, açıklamaları ile petrol fiyatlarının seyri de piyasaların gündeminin üst sıralarındaydı. ABD ekonomisinin küresel büyümenin yavaşlamasına karşın iyi durumda olduğunu belirten Powell, Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarıyla ilgili "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ekimde yıllık yüzde 2,5'e yükselmesinin ardından pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Böylece düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan New York borsasında endekslerin uzun vadeli ortalamalarının altında kapanış yapması negatif görünümün devam edebileceği işareti olarak değerlendirildi.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun, Brexit anlaşmasını onaylamasına karşın negatif bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi takip edilecek.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının küresel risk iştahını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, İngiltere'de Brexit gelişmelerine karşın dünya borsaları genelinde satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

İngiltere'de Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirilen oturumda ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Theresa May, 5 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onayladığını duyurdu. İngiltere ile AB’nin yürüttüğü Brexit müzakerelerinde dün üzerinde anlaşmaya varılan metnin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade eden analistler, sürecin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini, ancak önemli bir belirsizliğin ortadan kalktığını dile getirdi.

Avrupa gündeminin odağında yer alan İtalya'nın bütçe sorununa ilişkin gelişmeler de piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya 23 Ekim'de reddedilen 2019 bütçe taslağının yeniden düzenlenmiş halini dün AB'ye sundu. İtalya'nın, sunduğu yeni taslak bütçede, büyüme ve bütçe açığı oranlarında değişiklik yapmaması dikkati çekerken, Avro Bölgesi ülkelerinin bütçe planlarını değerlendirerek 21 Kasım'da resmi görüşünü açıklaması bekleniyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Frans’da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.