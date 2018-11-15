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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun, Brexit anlaşmasını onaylamasına karşın negatif bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ekimde yıllık yüzde 2,5'e yükselmesinin ardından pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Böylece düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan New York borsasında endekslerin uzun vadeli ortalamalarının altında kapanış yapması negatif görünümün devam edebileceği işareti olarak değerlendirildi.

Dün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, açıklamaları ile petrol fiyatlarının seyri de piyasaların gündeminin üst sıralarındaydı. ABD ekonomisinin küresel büyümenin yavaşlamasına karşın iyi durumda olduğunu belirten Powell, Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarıyla ilgili "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının küresel risk iştahını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, İngiltere'de Brexit gelişmelerine karşın dünya borsaları genelinde satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

İngiltere'de Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirilen oturumda ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Theresa May, 5 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onayladığını duyurdu. İngiltere ile AB’nin yürüttüğü Brexit müzakerelerinde dün üzerinde anlaşmaya varılan metnin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade eden analistler, sürecin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini, ancak önemli bir belirsizliğin ortadan kalktığını dile getirdi.

Avrupa gündeminin odağında yer alan İtalya'nın bütçe sorununa ilişkin gelişmeler de piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya 23 Ekim'de reddedilen 2019 bütçe taslağının yeniden düzenlenmiş halini dün AB'ye sundu. İtalya'nın, sunduğu yeni taslak bütçede, büyüme ve bütçe açığı oranlarında değişiklik yapmaması dikkati çekerken, Avro Bölgesi ülkelerinin bütçe planlarını değerlendirerek 21 Kasım'da resmi görüşünü açıklaması bekleniyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Frans’da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Son dönemde hızlı düşüş eğilimi ile özellikle petrol ihraç eden ülke piyasaları ile enerji devi fon ve şirket varlıklarını olumsuz etkileyen petrol fiyatları, dün açıklanan küresel petrol arzının ekimde bir önceki aya göre 20 bin varil artış kaydetmesi sonrası gerilediği seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparladı. Brent petrolün varil fiyatı dün 64,99 dolarla 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla 66 dolar dolar seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,62 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 93.287 puandan tamamlarken, 5,4820'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4680 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve TCMB'nin beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, ankette özellikle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin, Merkez Bankası'nın politikaları üzerindeki belirleyici verilerden olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi. Açıklanacak işsizlik verisinin gecikmeli gelen bir veri olması nedeniyle ekonomideki yeniden dengelenme sürecine ilişkin ipucu vermeyeceğini, ancak işsizlik oranındaki muhtemel artıştan ziyade istihdam yaratma gücüne odaklanılması gerektiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, kasım ayı New York Fed sanayi endeksi

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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