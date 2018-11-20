Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak konut başlangıçları verisi ve Brexit’e ilişkin gelişmeler takip edilecek.

ABD'de teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve karlılıklarına ilişkin endişelerin devam etmesi pay piyasalarında teknoloji devi şirketlerinin hisselerinden başlayan satışların genele yayılmasına neden oldu. Apple hisselerinin yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiği günde Nasdaq endeksi de yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Dün açıklanan Ulusal Konut Üreticileri konut piyasası endeksinin son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesiyle borsalarda artan satış baskısı, Dow Jones endeksinin yüzde 1,56 ve S&P 500 endeksinin yüzde 1,66 gerilemesine neden oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişleme adımlarına başlamasına neden olan 2008 krizinin konut piyasasından çıktığını anımsatarak, bu nedenle piyasaların konut verilerine duyarlılığının yüksek olduğunu kaydetti. Bugün açıklanacak konut başlangıçları verisinin piyasaların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, konut satış ve fiyatlarındaki pozitif trendin değişmesi ihtimalini ortaya koyacak verilerin Fed'in faiz artırım hızına ilişkin beklentileri düşüreceğini ve bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyebileceğini söyledi.