Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda hafta başında etkili olan ticaret savaşına ilişkin iyimserlik kısa sürdü ve pay piyasalarında dün sert düşüşler kaydedildi.

Hafta sonu G20 Zirvesi'nde "ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük tarifesi artırımlarına 90 gün ara verecekleri ve bu sürede anlaşmaya çalışacakları" haberi ile piyasalarda etkili olan alış ağırlıklı seyir, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası yerini satışlara bıraktı. Trump'ın dün sosyal medya hesabından Çin ile ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı John Williams da bankanın gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını sürdürmesini beklediğini ifade ederek, Fed'in faiz artırımlarına ilişkin iyimserliği törpüledi.

Trump, Çin ile müzakerelerin yeniden başladığını belirterek, "Eğer mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ben anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın." ifadelerini kullandı.