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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda hafta başında etkili olan ticaret savaşına ilişkin iyimserlik kısa sürdü ve pay piyasalarında dün sert düşüşler kaydedildi.

Hafta sonu G20 Zirvesi'nde "ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük tarifesi artırımlarına 90 gün ara verecekleri ve bu sürede anlaşmaya çalışacakları" haberi ile piyasalarda etkili olan alış ağırlıklı seyir, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası yerini satışlara bıraktı. Trump'ın dün sosyal medya hesabından Çin ile ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı John Williams da bankanın gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını sürdürmesini beklediğini ifade ederek, Fed'in faiz artırımlarına ilişkin iyimserliği törpüledi.

Trump, Çin ile müzakerelerin yeniden başladığını belirterek, "Eğer mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ben anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 3,10, S&P 500 endeksi yüzde 3,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,80 değer kaybetti. Dolar endeksi 97'nin üzerine yerleşirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri güvenli liman alımlarıyla son 3 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2,8870'e kadar geriledi.

Analistler, ABD'de, eski başkan George Herbert Walker Bush'un ölümünün ardından ilan edilen yas nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki "güvercin" açıklamalarına karşın piyasalarda Fed'in faiz artırım hızına ilişkin belirsizlikler ve ticaret savaşı endişelerinin sürdüğünü kaydetti. Bu konularla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olacağını vurgulayan analistler, açıklanan verilerde ise küresel ekonomik aktiviteye ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Avrupa tarafında, Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun avroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladıklarını açıklaması ve Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 4,9 artmasının ardından avro/dolar paritesi 1,14'ün üzerini test etse de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve 1,13-1,14 bandına geri döndü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,14, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Analistler, İngiltere parlamentosunun Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tartışmaya başladığını ifade ederek, Theresa May hükümetinin Brexit Anlaşması'nın, parlamentoda 5 gün sürmesi beklenen tartışmaların ardından 11 Aralık'ta oylamaya sunulacağını bildirdi.

Dün ABD borsalarında etkili olan satış ağırlıklı seyir Asya pay piyasalarıyla bugüne de taşındı. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerileme sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi pay piyasalarında satış baskısının da artmasına neden oldu. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,15 azalarak 93.880 puana gerilerken, yüzde 2,60 artışla 5,3899'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3850 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini ifade eden analistler, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 5,50'nin güçlü direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB 2019 Para ve Kur Politikası

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü PMI

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