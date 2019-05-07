FİNANS

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde, seçim süreci nedeniyle siyasi gelişmeler yeniden gündemin odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir dün de devam etti. ABD'de açıklamalarda bulunan yetkililer, müzakerelerde ilerleme kaydedilse de Çinli yetkililerin itirazlarının bu sonucu doğurduğunu belirterek, görüşmelerin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Analistler, endekslerin yüzde 1'in üzerinde kayıplarla açılmasına karşın Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve müzakerelerin devam edeceği söylemleri ile kayıpların önemli bir kısmının telafi edildiğini belirtti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentileri karşılarken, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar yüzde 1,9 yükseldi. Ticaret savaşı endişelerinin küresel risk iştahını azaltması ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. İngiltere'de ise pay piyasaları resmi tatil dolayısıyla kapalıydı.

26 Nisan'dan bu yana resmi tatil dolayısıyla kapalı olan Japonya piyasaları bugün işleme açılırken, açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkmasına karşın Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,7 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de dünkü yüzde 5,6'lık düşüşün ardından bugün görece sakin bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün azalan küresel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,03 gerileyen BIST 100 endeksi günü 92.982 puandan tamamladı. Dün yaklaşık yüzde 2 yükselişle 6,0812'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1330'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'de 6,15 ve 6,22'nin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, nisan ayı inşaat sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, Avrupa Komisyonu ekonomik tahminler

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı

22.00 ABD, mart ayı tüketici kredileri

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bist piyasalar

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