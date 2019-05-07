Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde, seçim süreci nedeniyle siyasi gelişmeler yeniden gündemin odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir dün de devam etti. ABD'de açıklamalarda bulunan yetkililer, müzakerelerde ilerleme kaydedilse de Çinli yetkililerin itirazlarının bu sonucu doğurduğunu belirterek, görüşmelerin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Analistler, endekslerin yüzde 1'in üzerinde kayıplarla açılmasına karşın Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve müzakerelerin devam edeceği söylemleri ile kayıpların önemli bir kısmının telafi edildiğini belirtti.