Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, devam eden ticaret endişeleri ve jeopolitik risklere, beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerin eklenmesi ile negatif bir seyir izliyor.

ABD ve Avrupa'da dün açıklanan imalat sanayi verilerinin tahminlerin altında kalması, devam eden ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle risk iştahını azalttı. Yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri 16 Ekim 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan yüzde 2,2920'ya kadar geriledi, altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 1.283 dolara yükseldi.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve konut satışları verisi beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından satış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, imalat PMI verilerindeki düşüş eğilimi ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,81 düşüş kaydetti.