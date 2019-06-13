Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tekrar hatırlanan jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Trump'ın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı-2 hattına yönelik yaptırım kararı alabileceği yönündeki açıklamaları ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırılarının devam etmesi, piyasalarda risklerin tekrar hatırlanmasına neden oldu.

Bu gelişmeler nedeniyle ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Riskten kaçan yatırımcılar nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 2,10'un altını gördü.

Analistler, ABD'deki enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, buna karşın yatırımcıların jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri nedeniyle fiyatlama yapmakta zorlandıklarını, dolayısıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.