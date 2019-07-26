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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (ABD) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim sinyallerine karşın negatif seyrediyor.

ABD'de açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentileri karşılaması ve Fed'in 31 Temmuz'da 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmasına karşın dün pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dün açıklanan haftalık işsizlik ve dayanıklı mal siparişleri verisi tahminlerden iyi bir görüntü ortaya koyarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Analistler, açıklanan verilerin istihdam piyasasının güçlü seyrini koruduğunu gösterdiğini belirterek, Fed'in temmuzda başlamasının ardından yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin azalması ile pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB politika faizinin sıfır, 2016'dan beri eksi olan mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit tutarken, karar metni ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları, 12 Eylül’deki toplantıda faiz indirimi yapılacağı sinyali olarak algılandı.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği kaydedildi.

Draghi ise ekonomik görünümün, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gittiğini ve önemli ölçüde parasal teşvik gerektiğini belirterek, "Kalıcı düşük enflasyon oranlarını kabul etmiyoruz. Küresel ekonomik görünüm kötüye gidiyor. Çin'deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve anlaşmasız bir Brexit olasılığı görünümü etkiliyor."

Draghi'nin faiz indirim sinyaline karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 425 baz puanla beklentileri aşan faiz indiriminin ardından gün içinde 104.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 azalışla 102.045 puandan tamamladı.

Dün 5,65-5,77 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7020 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dünkü açıklamaları sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini kaydetti. Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Bugün ABD'de büyüme verisinin gündemin odağında yer aldığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Rusya, Merkez Bankası faiz kararı

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, 2. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

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Anahtar Kelimeler:
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